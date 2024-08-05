Общество

Число нуждающихся в льготных лекарствах пациентов с онкологией растет в Псковской области

Вопросы обеспечения жителей региона льготными лекарствами обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что в этом году на льготное лекарственное обеспечение предусмотрено свыше 2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей — региональные средства.

«Это больше, чем в 2023 и 2022 годах. Тем не менее, мы уже прогнозируем дефицит средств», — обратил внимание Михаил Ведерников и поинтересовался, каким образом настроена работа с населением.

В последние месяцы количество обращений не превышает 10 в неделю, рассказала Вера Емельянова.

«Это достаточно позитивная динамика. Тему обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан Псковской области держим на особом контроле и обрабатываем в ручном режиме, поскольку население чувствительно к этому вопросу. В случае необходимости профильным комитетом применяются дополнительные меры по оказанию помощи гражданам. Это касается, в частности, приобретения отдельных дорогостоящих препаратов, которые ранее не были включены в региональную заявку», — отметила вице-губернатор.

Вера Емельянова добавила, что на сегодняшний день льготами на приобретение лекарственных средств пользуется большое количество граждан: более 17 тысяч человек — это федеральные льготники, 53 тысяч человек — региональные льготники.

«При этом число получателей растет, — подчеркнула она. — Ранняя выявляемость заболеваний и своевременное назначение лечения способствуют продлению жизни пациентов. Вместе с тем мы видим и то, какое количество средств на это уходит — мы имеем значительное увеличение потребности в терапии. Только по онкологии число пациентов, которым требуется ежемесячная терапия препаратами на сумму свыше 100 тысяч рублей, превысило 500, а в прошлом году их было всего 80».

Губернатор уточнил, связана ли такая динамика с повышением охвата населения диспансеризацией. Вера Емельянова подчеркнула, что это связано и с диспансеризацией, а также с усилиями, которые прикладывают онкологический диспансер и другие организации первичного звена здравоохранения.

В продолжение встречи Михаил Ведерников поинтересовался прогнозами и рисками поставок льготных лекарств на предстоящий период. Марина Гаращенко назвала ситуацию по обеспечению населения региона льготными лекарствами стабильной. Она сообщила, что уже выдано препаратов на сумму более 1,5 млрд рублей. Это лекарства для пациентов с онкологическими, эндокринными, ревматоидными, орфанными и другими заболеваниями.

«С поставками медикаментов по направлению "онкология“ проблем нет. Все препараты имеются. По части лечения сахарного диабета Росздравнадзор уведомил о прекращении поставок в РФ препаратов инсулина торгового наименования "Хумулин“. Сегодня остатки препаратов по разным категориям и нозологиям имеются на срок от 3 до 12 месяцев. Расчетная потребность по дополнительным средствам на покупку льготных лекарств составляет порядка 386 млн рублей», — проинформировала председатель комитета.

По решению губернатора дополнительные средства будут выделены из лимитов следующего года, что позволит обеспечить препаратами всех граждан, нуждающихся в особом лечении.