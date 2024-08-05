Общество

«Зверьё моё»: Служебный морской свин

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 августа. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли Анастасия - студентка третьего курса Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, и её морская свинка Хрюня.

У Хрюни довольно интересная судьба - это самый настоящий «служебный» морской свин, который был подопытным экземпляром в вузе. Что это были за опыты? Почему студенты выстраиваются в очередь за «отработавшими» животными? Каковы главные особенности морских свинок, и чем они отличаются от хомяков? В каком уходе нуждаются, и какие «сюрпризы» могут преподнести владельцам? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

«Научный сотрудник института»

- Анастасия, для начала познакомь нас со своей спутницей.

- Сегодня к вам в гости пришёл такой вот небольшой свин. Это мальчик, его зовут Хрюня. Он может немножко упрямиться, не всегда хочет покидать свой домик, а так в целом он достаточно активный товарищ. У Хрюни весьма интересная судьба. Он, можно сказать, в прошлом научный сотрудник института. Я познакомилась с ним на кафедре нормальной физиологии, где его использовали для опытов, как бы страшно это ни звучало. На самом деле, для животного это ничего опасного не означает. Опыты достаточно несложные, свинок используют для того, чтобы продемонстрировать простые рефлексы. Допустим, помещают на большой поднос и поднимают-опускают, чтобы показать следствие изменения каких-то параметров для вестибулярного аппарата. К примеру, она будет вытягивать лапки, поворачиваться, то есть реагировать на изменения в пространстве. Свинки от этого сильно не страдают, им, наоборот, интересно, они довольно социальные животные. На них смотрит много студентов, все в восторге от таких милых существ.

- Получается, ничего страшного в слове «подопытный» нет в данном случае?

- Ну, справедливости ради надо сказать, что никакой опасности нет не для всех животных, которые используются в вузах для опытов. Но для морских свинок это всё безопасно. Ничего инвазивного не случается, операции на них никто не делает.

- После того, как свинки отслужили в университете, их отдают студентам. А что происходит с теми, кто оказался не востребован?

- Такого просто не происходит. Во-первых, свинок достаточно немного. Их подбирают из специального питомника, все свинки, которые приходят в институт, одного возраста и одного пола, чтобы не было никаких конфликтов. Вообще морских свинок рекомендуют заводить парами, либо к свину постарше подбирать свинку помладше, чтобы они друг за другом приглядывали, и не было споров при установлении иерархии, чтобы они не дрались. Старший будет младшего опекать, они не будут сильно конфликтовать. Ну и, понятное дело, если мальчики с девочками поселятся, порядка не будет в этой группе.

Когда заканчиваются семинары, на которых показывают эти простые опыты, студентам предлагают забрать свинок, и выстраивается целая очередь. Все приходят, записываются в список: «Я такой-то студент, очень добросовестна и в общежитии не живу, поэтому отдайте мне свинку». Телефоны оставляют, потом лаборант всех опрашивает, обзванивает, будете ли забирать питомца. Конкуренция серьёзная.

- То есть, ещё нужно доказать, что ты имеешь право забрать свинку, что ты сможешь за ней ухаживать?

- В моей картине мира да. Я пришла и сказала, что я ответственный человек, и дайте мне, пожалуйста, такого маленького поросенка, я не буду его использовать плохо, буду о нём заботиться. Тем, кто живет в общежитии, в принципе нельзя держать животных, поэтому выбор делается в пользу домашних студентов.

- Почему ты вообще решила взять Хрюню?

- Ну, это было достаточно спонтанное решение. Сначала я долго сомневалась, думала, что сложно будет за ним ухаживать, тем более, я периодически уезжаю домой, и нужно его с кем-то оставлять. В общем, дополнительные хлопоты, какие-то нервы. Но потом я почитала, как за ними ухаживают, поняла, что это достаточно не хлопотно, скорее наоборот. И, в общем-то решила, что дополнительная ответственность, возможно, придаст мне жизненного опыта, поэтому я отважилась на такой шаг.

- Подобных питомцев раньше не было?

- У меня был африканский белобрюхий еж Ежевичка. Уход за ними отличается, кормить ежей и свинок надо по-разному, по характеру тоже очень отличаются. Поэтому я бы не сказала, что это одного поля ягоды. Хотя тоже достаточно небольшое животное, живёт в клетке, выгуливать не надо. Грызуны у меня впервые, это новый опыт. У подружки есть хомяк, я с ней, в основном, консультировалась по поводу здоровья питомца, ухода за ним.

Милый и тактильный

- В каком уходе нуждаются морские свинки?

- У нас небольшая клетка, в ней лежит специальный наполнитель. Водичка всегда свежая, корм - что-то вроде зерновой смеси, кукуруза, ещё какие-то зерна. Но 70% рациона морской свинки должно составлять сено. Потому что у свинок, как и у других грызунов, всю жизнь растут зубы, и их нужно стачивать, иначе возникнут проблемы со здоровьем питомца. Нужна достаточно твердая пища, чтобы зубы можно было уменьшать в размере, либо придется обращаться к ратологу (врач, специализирующийся на диагностике и лечении болезней грызунов, - прим. ред.), и ничего хорошего не будет. Плюс нужно давать какие-то мягкие продукты, свежие овощи, фрукты, чтобы он получал витамины. Может быть, вы заметили, у нас есть специальный камень - это соль, потому что им нужны минералы. Также должно быть пространство, чтобы он мог подвигаться. Если содержат в небольших клетках, нужно выпускать гулять на огороженной территории, чтобы он не забился ни в какую щель, не поранился.

- Что нужно морской свинке помимо клетки, еды и минералов? Например, кошкам покупают когтеточки, игрушки, свинке тоже что-то надо? Я смотрю, у вас гамак в клетке висит.

- Ну да, гамак у него есть. Он периодически может туда запрыгивать, о чем-то своем размышлять. Для них бывают и игрушки: свинки поддаются обучению, их можно научить катать мячик, звонить в звонок. Но это зависит от характера питомца. У нас достаточно игривый, активный, но он больше любит куда-то бегать, что-то рассматривать. Если его вывозят за город, на природу, он там очень активно путешествует. А так, в принципе, это достаточно неприхотливое животное, каких-то дополнительных элементов ему не требуется. Хотя другие заводчики строят огромные стеллажи с полками и лестницами, и свинки туда-сюда бегают, играют, прыгают. Но это уже более серьезный уровень, для этого и места надо побольше. В принципе, это ваше индивидуальное желание, если есть время и силы, то можно тут построить и «Версаль» для такого вот маленького свина.

- Расскажи подробнее о характере и повадках. Что это вообще за животные? Что они любят?

- Хрюня - достаточно своенравный товарищ. Нельзя сказать, что он пассивный и всё время сидит в своей норе. Он может показать, что не хочет общаться, а может, наоборот, проявлять больше желания контактировать. Они издают очень много разных звуков - трели, попискивания, какие-то шорохи. Если его погладить, он будет очень смешно и мило урчать. Кому-то это может мешать - шум всегда есть, он бегает, топает, разбрасывает какие-то кусочки, которые лежат у него в клетке. Но это не очень сильно мешает, на самом деле, если привыкнуть. Чем морские свинки отличаются от хомяков? Они куда более контактные. Хомяки - одиночки и не любят, когда их трогают, а если подселить второго хомяка, драки до крови могут быть, это опасно. Морские свинки не такие агрессивные, они, конечно, тоже могут спорить за территорию, если их поселить вместе, но в остальном для них полезно жить по двое. Считается, что из-за недостатка общения морские свинки склонны впадать в депрессию, загрустить. Поэтому нужно стараться с ними проводить много времени, общаться, как-то их гладить, чесать, всячески проявлять своё внимание, любовь, подкармливать чем-то вкусным, чтобы они не грустили.

- Значит, Хрюне нужен друг?

- В идеале да. Но я пока работаю над этим.

- А чем еще морские свинки отличаются от хомяков? Насколько я понимаю, живут морские свинки дольше.

- Ну да. В среднем морские свинки, особенно при хорошем уходе, живут до семи лет, в то время как жизнь хомяков не такая длинная. Как и хомяки, свинки тоже могут быть пугливыми, поэтому громкие звуки нежелательны: животное может испугаться, случится сердечный приступ. И нужно понимать, что это достаточно небольшое существо, поэтому могут быть другие опасности для здоровья - есть вероятность зашибить его случайно, уронить куда-то, нужно быть внимательным. А так, в принципе, да, свинки живут подольше.

Кстати, иногда хомякам могут давать такие продукты, которые свинкам в принципе противопоказаны. Хомяк может и кусок мяса съесть, а вот морским свинкам ничего такого нельзя, исключительно растительная пища. Кусок сыра или творог - это всё запрещено абсолютно. Как и, допустим, ежам. У многих людей есть заблуждение о том, что им можно дать немного молока, это всё совершенно запрещено, у ежей непереносимость лактозы, и лучше не травить животное такими гастрономическими экспериментами.

О здоровье и ответственности

- Какие нюансы со здоровьем могут быть у свинок?

- За зубами надо следить, как я уже говорила, чтобы они были достаточно небольшими, не мешали животному жевать, как бы парадоксально это ни звучало. Зубы растут быстрее, если их не стачивать, как у бобров, и могут препятствовать нормальному пищеварению. Они будут прорастать, загибаться, это достаточно неприятно выглядит. Также необходимо следить за тем, чтобы корм был подходящим, не было откровенных аллергенов. Я встречала корм, в котором были какие-то непонятные разноцветные включения, возможно, с пищевым красителем. Это всё очень опасно, лучше не рисковать, потому что могут возникнуть воспаления, аллергии. Лучше подбирать более простой корм, возможно, даже не слишком примечательных фирм и не попадаться на «яркие удочки» некоторых производителей. За когтями тоже нужно следить, потому что они растут, и если их не подстригать, питомцу будет больно ходить. Может нарушаться и развитие пальчиков. У морских свинок сосуд имеет свойство прорастать, он становится длиннее вместе с когтем, и в дальнейшем его будет сложно подстричь. Кроме того, свинок лучше не ронять, стараться не наступать на них, потому что скелет у них не очень прочный, можно повредить кости.

- Перед эфиром я немножко изучила вопрос и наткнулась на следующие минусы содержания морских свинок: громкие звуки, которые они могут издавать, и «погрызушки». Если свин отправится в «свободное плавание» по дому, он будет грызть провода и прочее?

- Вы знаете, я вообще не сторонник выпускать морскую свинку в «свободное плавание» по дому, потому что дом - вещь опасная. В нём есть узкие щели, углы, какие-то темные места, в которые животное попадет, и вы даже не заметите. Если и выпускать гулять, то только на видимой вам и огороженной территории, чтобы вы точно понимали, куда пошёл питомец, и что он делает, никуда ли забрался, не поранился. Грызть провода - допустим, я сижу, читаю что-нибудь, или листочки какие-то лежат на столе, и рядом сидит Хрюня, он может, конечно, погрызть угол страницы, но я ему этого не позволяю. Наверное, бывали случаи, когда они грызут что-то, но, опять же, это всё зависит от ответственности хозяев. Зачем разбрасывать провода, которые потенциально могут быть опасными для питомца? В моем доме он ещё ни разу ничего не сгрыз, хотя, наверное, любой хозяин придёт и скажет: «Ой, мой питомец такой идеальный. Ни одна собака в жизни не съела ничего запрещённого, ни один тапок не пострадал».

- Как морские свинки контактируют с другими питомцами, например, с собаками?

- С собаками Хрюня дружат. У нас дома живет пёс, и оба проявляют друг к другу интерес. Они забавно себя ведут, как будто даже целуются, нюхают друг друга. Любопытство есть, никакой агрессии я не замечала. Другое дело - кошки, тут у меня есть определенные сомнения. Кошка, вероятнее всего, будет воспринимать такое существо как потенциальную добычу. Недавно я уезжала, оставляла Хрюню своей двоюродной сестре, у которой дома живет кошка. Свина специально поселили в другой комнате, кошку туда не пускали, чтобы она, не дай бог, лапой клетку не открыла, не залезла, не поранила. Лично у меня есть опасения насчёт кошек, а с собаками свинка ладит, всё в порядке. Наверное, это ещё зависит от второго питомца. Нужно смотреть, какая у вас собака. Возможно, она более агрессивная, пассивная или игривая. Тут свои нюансы есть. Со стороны морской свинки, думаю, никакой опасности нет.

- Наше время подошло к концу. Перейдём к рубрике «Советы для наших радиослушателей». На что обратить внимание людям, которые покупают морскую свинку в магазине? Не у всех есть возможность взять её в университете.

- В первую очередь нужно посмотреть на то, в каких условиях содержатся свинки. Исходя из этого, будет понятно, какое здоровье у вашего будущего питомца. Если там недостаточно чисто, если другие зверьки, которые там живут, выглядят не очень здоровыми, наверное, стоит обойти этот магазин или приют стороной. Нужно обращать внимание на то, как выглядит кожа, не шелушится ли она, на лапки, когти, зубы. Все те нюансы, которые могут быть потенциально опасными для здоровья свинки. Чем больше размер клетки или емкости, где свинка живет в магазине, тем ей вольготнее, тем она лучше себя чувствует. Должно быть пространство для бега, для движения - это тоже, мне кажется, немаловажный момент. Я обращала внимание на свинок, которые живут зоомагазинах. Там, как правило, места немного.

- Анастасия, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были студентка Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Анастасия и её морской свин Хрюня. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч.