Общество

О допустимой порции арбуза и дыни рассказала гастроэнтеролог больницы Минздрава

Средняя допустимая норма арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет два-три ломтика или 400 – 600 граммов, при этом существуют дополнительные ограничения для беременных и кормящих женщин, а также для детей, сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Что же касается среднестатистического человека, то в среднем он съедает два-три ломтика (400–600 граммов) за раз. Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть», — рассказала Сухорукова.

По словам врача, есть также ограничения для беременных и кормящих — им разрешается до трех ломтиков арбуза или дыни в день, пишет РИА Новости.

«Детям от 6 лет — 200 — 400 граммов. В качестве прикорма разрешается не больше 50 граммов (в первые два года жизни ребенка) и 100 граммов — ребенку в возрасте до трех лет», — отметила Сухорукова.

При этом, добавила гастроэнтеролог, арбуз и дыня — не взаимозаменяемые продукты. Каждая культура по-своему полезна для организма. Так, в дыне содержится много кремния, который улучшает структуру кожи и волос. В арбузе этого компонента нет, зато содержится много фолиевой кислоты и железа, которые позитивно влияют на клеточное деление, белковый метаболизм.