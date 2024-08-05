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Общество

Псковский аэропорт выясняет истинные причины задержек и отмен рейсов авиакомпании «Азимут»

09.08.2024 12:16|ПсковКомментариев: 0

Псковский аэропорт имени княгини Ольги запросил у авиакомпании «Азимут» объяснения, касаемые задержек, переносов и отмен рейсов авиакомпании. Об этом в беседе в корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор аэропорта Артем Тарасов. 

«Письмо мы им написали с просьбой объяснить, что происходит. А дальше видно будет, что они ответят», - сказал Артем Тарасов.

Напомним, вчера, 8 августа, вечерний авиарейс А4 7035 A Москва  — Псков несколько раз переносили, а после отменили. Самолет должен был вылететь из Москвы в 19:00. Как рассказал Артем Тарасов, авиакомпания объяснила отмену рейса неготовностью псковского аэропорта принять самолет из-за метеорологических условий. 

«Официальная причина — это метеоусловия аэропорта "Псков". Действительно, у нас туман был с 23:00 до 6.00. А чего они до 23.00 не вылетали? Они пишут "метео". Хотя какое тут "метео"?» - возмутился Артем Тарасов.

Также Артем Тарасов рассказал, какие ответы об отмене рейсов поступают в аэропорт от авиакомпании. «Мы причины-то знаем официальные, которые они нам шлют. Они же не просто так говорят: "Хочу перенести, хочу отменить". Это все делается как положено, то есть присылается телеграмма на наш адрес. Но мы хотим знать истинную причину, поэтому и написали им это письмо», - заключил генеральный директор псковского аэропорта. 

Теги: #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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