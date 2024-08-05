Общество

Пожарные учения прошли на территории псковской школы в Писковичах

Пожарно-тактические учения прошли на территории Писковской средней общеобразовательной школы сегодня, 9 августа. В учениях принял участие первый пожарно-спасательный отряд города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Легенда «пожара» состояла в том, что возгорание произошло в помещении библиотеки на втором этаже школы. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. В результате сильного задымления, которое стало распространяться по зданию, создалась угроза персоналу учебного заведения. Администрация школы в плановом режиме провела эвакуацию, но 7 человек не смогли сами выбраться из здания.

Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей Пскова. В ходе учений было осуществлено спасение всех условных пострадавших.

Учение прошло успешно, все поставленные задачи и перед сотрудниками школы, и перед специалистами спасательной службы были выполнены, заключили в МЧС.