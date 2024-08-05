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Общество

Дни Витебской области пройдут в Пскове в конце августа

09.08.2024 17:26|ПсковКомментариев: 0

Дни Витебской области пройдут в Пскове в конце августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Сегодня, 9 августа, в Псков прибыла белорусская делегация для обсуждения подготовки к предстоящему мероприятию. Руководители и специалисты региональных комитетов и управлений правительства Псковской области вместе с белорусскими коллегами обсудили организационные вопросы по самым разным тематическим направлениям, осмотрели возможные площадки для мероприятий.

Напомним, что Дни Витебской области в Пскове проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным.

Дни Витебской области в Пскове впервые состоялись в 2022 году. Тогда в областную столицу прибыли около 300 белорусских артистов — 15 творческих коллективов и индивидуальные исполнители. В течение трёх дней они выступали на различных площадках. Одной из них стала ярмарка витебских производителей в центре Пскова.

Ответное мероприятие — Дни Псковской области в Витебске — состоялись в прошлом году. Событие было наполнено десятками культурных мероприятий, деловыми переговорами и презентациями инвестиционного, культурного и туристического потенциала Псковщины. В общей сложности за три дня площадку посетили более 30 тысяч жителей и гостей Витебска.

Теги: #Беларусь #витебск #города побратимы
Источник: Псковская Лента Новостей
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