Общество

Телемарафон этнокультурных выставочных проектов приглашает к участию псковские организации и НКО

В 2024 году проводится III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». В нем могут принять участие некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель конкурса в сохранении этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы.

Прием заявок проводится через электронную форму с 10 июля по 30 сентября 2024 г. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Семейная этнокультурная выставка / Семейный этномузей». Еще одного победителя выберут путём онлайн-голосования пользователи интернета.

Для участников конкурса проходит серия информационно-методических вебинаров о создании и продвижении этнобрендов территорий, современных выставочных технологиях, творческой подаче этнокультурной выставки, инструментах медиапродвижения и современных подходов по визуализации исторического этнокультурного материала.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда» и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках. Победители награждаются дипломами и принимают участие в итоговых мероприятиях в г. Москве: дискуссионной площадке с представлением выставочного опыта и участием экспертов проекта, представителей национально-культурных организаций, СМИ, научного сообщества и др. в Общественной палате РФ; методическом семинаре с мастер-классами по организации выставочной деятельности в современных условиях и медиасопровождению музейно-выставочной деятельности на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова; телемарафоне с творческой презентацией выставочных проектов победителей на Первом Российском Национальном канале.

Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Подробная информация на странице конкурса.