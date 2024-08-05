Общество

Останки 28 бойцов Красной армии нашли поисковики в Невельском округе

Останки 28 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, нашли поисковики в рамках международной молодежной Вахты Памяти «Невельский фронт. Герои Росси». Об этом правительство Псковской области сообщило в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области / Telegram-канал

Поисковые работы проводились на протяжении 10 дней, для молодых ребят была организована «школа юного поисковика». На мероприятие приехали представители поискового движения из Белоруссии, а также участники из Саратовской области, Коми, Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и практически всех муниципалитетов Псковской области.

«Невельская земля славится своими героическими подвигами, много бойцов здесь оставили свою жизнь, защищая Родину, многие до сих пор остались лежать в земле. Это значит, что поисковые экспедиции будут продолжаться, пока не будет найден и перезахоронен последний боец», — заключили в сообщении правительства.

Всего в поисках в рамках «Вахты Памяти» приняли участие более 300 человек.