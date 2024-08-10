Общество

Псковский астроном-любитель запечатлел метеорный поток над Изборском

Таймлапс двух ночей (7 - 9 августа) на Труворовом Городище сделал псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов. Видео он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Ранее Петр Митрофанов писал, что пик потока Персеиды произойдет 12 августа, наибольшее количество «падающих звезд» из данного потока можно будет наблюдать в ночи 11-12 и 12-13 августа.

«Луна не помешает наблюдениям. Ожидаемая максимальная активность потока - от 60 до 80 метеоров в час. Для наблюдений следует использовать открытые незасвеченные фонарями пространства, радиант потока находится в созвездии Персея и поднимается выше над горизонтом во 2 половине ночи, соответственно наибольшее количество метеоров можно увидеть с полуночи до 3 часов ночи», - рассказал астроном-любитель.