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Общество

Кулинар рассказал, какие необычные блюда можно приготовить из арбуза

11.08.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Арбуз можно использовать не только в качестве десерта, на его основе можно готовить закуски, а также первые и вторые блюда, уверен кулинар, гастрономический обозреватель, ведущий кулинарных программ Антон Аренс. Например, кусочки этой сочной ягоды будут отлично смотреться и ощущаться в салате, отметил он.

«С арбузом я рекомендую готовить салат. Туда же добавляется сыр, можно адыгейский или кипрский халуми, свежий или заранее приготовленный на гриле. Покрошите туда же сезонные травы: кинзу, листья салата, можно мелко порубленный сельдерей – такое сочетание удивит и порадует ваших гостей», – посоветовал Антон Аренс.

Не меньшее впечатление может произвести окрошка, в которой роль кваса играет арбузная масса, добавил кулинар, пишет радио Sputnik.

«Берем арбуз, предварительно достав из него косточки, перемалываем мякоть. Получается прекрасная масса, похожая на желе: плотная, как кефирная масса, но не жирная, а постная и очень полезная. И туда уже добавляем кусочками, как в обычную окрошку, редис, огурец, зеленый лук, укроп. Конечно, я думаю, что колбасу класть туда не стоит, потому что с ней арбуз "дружить" не будет. Но вот с креветками он сочетается прекрасно», – сказал Антон Аренс.

Арбуз отлично дополняет креветки и в тех блюдах, которые готовятся на гриле, продолжил эксперт.

«Можно приготовить шашлыки на шампурах с креветками и арбузом. Единственное, надо брать варено-мороженые креветки, то есть розового цвета. Берем их, очищаем. Нарезаем дольки арбуза, причем выбираем кусочки не из середины, не самые сахарные и сладкие, а те, что ближе к плотной корочке. Кладем на гриль и с двух сторон обжариваем. Получается удивительно вкусный шашлык с креветками», – поделился рецептом Антон Аренс.

По его словам, с рыбой арбуз тоже прекрасно сочетается. А вот употреблять его с мясом – с курицей, свининой или говядиной – не стоит, заключил Антон Аренс.

Теги: #арбуз
Источник: Псковская Лента Новостей
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