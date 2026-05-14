Фильм о герое войны из Псковской области показали в Государственной Думе

В Государственной Думе состоялся показ фильма про Героя Советского Союза Матвея Кузьмина «Семь верст до рассвета», снятый на территории Псковской области, сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Государственной Думы Александр Борисов («Единая Россия»).

Фильм «Семь верст до рассвета» посвящен самому пожилому Герою Советского Союза Матвею Кузьмину, повторившему подвиг Ивана Сусанина на Великолукской земле во время Великой Отечественной войны.

В феврале 1942 года 83-летний крестьянин Матвей Кузьмин из деревни Куракино повторил подвиг Ивана Сусанина. Согласившись быть проводником для немецкого батальона, он завел врага к месту засады советских войск. И вот теперь эта история, пронизанная болью и славой Псковской земли, ожила на большом экране.

Картину «Семь верст до рассвета» снимали на территории Псковской области. В съемках принимали участие реконструкторы из Великолукского района, представители творческого сообщества Великих Лук, в том числе актеры Великолукского драматического театра и участники ансамблей «Летний дождь» и «Заряница».

В подготовке съемок большую помощь оказали депутат Государственной Думы Александр Борисов, которой также стал организатором показа фильма в Государственной Думе, руководство Великих Лук, почетные граждане, а также сотрудники краеведческого музея и комитета культуры. Почетный гражданин города Владимир Орлов активно участвовал в организации процесса и работе со съемочной группой.



