Топ самых уважаемых профессий у псковичей возглавили врачи — опрос

Псковичи назвали топ-3 самых уважаемых профессий. 31% респондентов заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова. Опрос проводился с 27 апреля по 13 мая.

На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий — учителя и воспитатели, их назвали 12% опрошенных. Военнослужащие — на третьем месте с результатом в 8% голосов.

Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели: их упомянули по 4% респондентов. 3% голосов набрали ученые. По 2% псковичей назвали космонавтов, директоров, юристов. По 1% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам.

9% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов профессий были упомянуты бухгалтеры, повара, водители, грузчики, аграрии, художники, музыканты, моряки, таможенники, переводчики и другие.

Женщины чаще мужчин уважают врачей и учителей. Мужчины же чаще называли военных, инженеров и рабочих.