Все введенные из-за угрозы атаки БПЛА ограничения сняты в Псковской области 14 мая, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Ранее была отменена беспилотная опасность, аэропорт Пскова перешел в работу в штатном режиме, но ограничения в работе связи и интернета продолжали действовать со вчерашнего вечера в связи с сохраняющейся угрозой атак с применением БПЛА с территорий соседних регионов.

На данный момент в регионе сняты все ограничения.

Также прошедшей ночью стало известно о нейтрализации на юге области БПЛА противника.