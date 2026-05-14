Все введенные из-за угрозы атаки БПЛА ограничения сняты в Псковской области

Все введенные из-за угрозы атаки БПЛА ограничения сняты в Псковской области 14 мая, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах. 

Ранее была отменена беспилотная опасность, аэропорт Пскова перешел в работу в штатном режиме, но ограничения  в работе связи и интернета продолжали действовать со вчерашнего вечера в связи с сохраняющейся  угрозой атак с применением БПЛА с территорий соседних регионов.

На данный момент в регионе сняты все ограничения.

Также прошедшей ночью стало известно о нейтрализации на юге области БПЛА противника.

 

