 
Общество

Власти прикрывают популярную у малого бизнеса схему уклонения от налогов

0

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) начали борьбу с популярной у малого бизнеса схемой снижения налогов — закрытием и повторным открытием ИП ради обнуления лимитов по НДС. На фоне курса властей на обеление экономики контроль за предпринимателями усиливается. 

С 2025 года компании и индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной системе обязаны платить НДС при выручке выше 60 млн рублей, а с 2026-го порог снизили до 20 млн. После ужесточения правил бизнес начал искать способы сохранить льготы, пишут «Известия».

Одним из самых распространенных решений стало переоформление ИП: предприниматель закрывает бизнес при приближении к лимиту, а затем открывает новое ИП с нулевой историей доходов, объяснила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В Минфине предупредили: если налоговая докажет, что перерегистрация проводилась ради ухода от НДС, бизнесу могут доначислить налоги, пени и штрафы. Это следует из письма ведомства.

ФНС также выпустила отдельное письмо, в котором указала: при повторной регистрации ИП на патенте доходы предпринимателя будут суммироваться за весь год, а лимиты не начнут отсчитываться заново.

По данным ФНС только за I квартал 2026 года в России зарегистрировали более 278 тыс. новых ИП, а закрыли около 236 тыс. В среднем ежедневно открывалось примерно 3 тыс. новых бизнесов и прекращали работу около 2,6 тыс.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026