Власти прикрывают популярную у малого бизнеса схему уклонения от налогов

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) начали борьбу с популярной у малого бизнеса схемой снижения налогов — закрытием и повторным открытием ИП ради обнуления лимитов по НДС. На фоне курса властей на обеление экономики контроль за предпринимателями усиливается.

С 2025 года компании и индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной системе обязаны платить НДС при выручке выше 60 млн рублей, а с 2026-го порог снизили до 20 млн. После ужесточения правил бизнес начал искать способы сохранить льготы, пишут «Известия».

Одним из самых распространенных решений стало переоформление ИП: предприниматель закрывает бизнес при приближении к лимиту, а затем открывает новое ИП с нулевой историей доходов, объяснила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В Минфине предупредили: если налоговая докажет, что перерегистрация проводилась ради ухода от НДС, бизнесу могут доначислить налоги, пени и штрафы. Это следует из письма ведомства.

ФНС также выпустила отдельное письмо, в котором указала: при повторной регистрации ИП на патенте доходы предпринимателя будут суммироваться за весь год, а лимиты не начнут отсчитываться заново.

По данным ФНС только за I квартал 2026 года в России зарегистрировали более 278 тыс. новых ИП, а закрыли около 236 тыс. В среднем ежедневно открывалось примерно 3 тыс. новых бизнесов и прекращали работу около 2,6 тыс.

