Общество

Международный день молодежи празднуют 12 августа

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, а также о повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — половина населения планеты — это люди в возрасте 30 лет и моложе, и ожидается, что к концу 2030 года этот показатель достигнет 57%. По оценкам Всемирного доклада по вопросам молодежи, опубликованного в 2020 году, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет 1,21 миллиарда человек, что соответствует 15,5% мирового населения. Согласно прогнозам, к 2030 году эта молодежная когорта достигнет 1,29 миллиарда человек (15,1% от общей численности населения Земли), а к 2050 году – почти 1,34 миллиарда человек (13,8% от общей численности населения планеты). Однако каждый десятый ребенок находится в зоне конфликта, более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу, пишет Calend.ru.

В то время как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.

Также ежегодно во многих странах отмечаются еще и Всемирный день молодежи, и свои Дни молодежи, для которых каждое государство установило свои даты. В России — это последняя суббота июня.