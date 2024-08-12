Общество

Почему нельзя становиться донором натощак, рассказала главврач псковской станции переливания крови

Как известно, благотворительность не должна быть во вред самому благодетелю. О том, как подготовить себя к сдаче крови, главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина рассказала в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Для того, чтобы сделать донорство безопасным для себя, важно прийти на станцию переливания отдохнувшим, с хорошим настроем и самочувствием, сытым – это важно. Не стоит сдавать кровь натощак, после тренировки или других физических перегрузок. Забор большого объема жидкости может привести к обмороку и сильному недомоганию.

«Мы тоже создаем благоприятную обстановку – семейную. Они (доноры - ред.) сидят на диванчике, смотрят телевизор, мы с ними о жизни говорим», – рассказала Любовь Малыхина.

При регулярной донации сдавать кровь можно 4–5 раз в год, отметила главврач.

«У таких доноров уже вырабатывается здоровый подход к жизни. <...> Им надо держать себя в определенной форме, чтобы все получилось, как нужно. Поэтому они не злоупотребляют алкоголем, лишними жирными вещами. Если они после пиршества приходят, их кровь просто не поддается исследованиям, она выбрасывается», – пояснила врач.

Каждый желающий стать донором должен заполнить специальную анкету о состоянии здоровья, посетить врача и пройти обследование. При положительных результатах человек может прийти на станцию переливания крови в рабочие дни с 8.30 до 12.00, в четверг с 8.30 до 18.00 по адресу: город Псков, Интернациональный переулок, 4.

Подробная информация о том, кто может стать донором, размещена на сайте или в группе станции в соцсети «ВКонтакте».