Почему нельзя становиться донором натощак, рассказала главврач псковской станции переливания крови

Как известно, благотворительность не должна быть во вред самому благодетелю. О том, как подготовить себя к сдаче крови, главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина рассказала в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Для того, чтобы сделать донорство безопасным для себя, важно прийти на станцию переливания отдохнувшим, с хорошим настроем и самочувствием, сытым – это важно. Не стоит сдавать кровь натощак, после тренировки или других физических перегрузок. Забор большого объема жидкости может привести к обмороку и сильному недомоганию.
При регулярной донации сдавать кровь можно 4–5 раз в год, отметила главврач.
Каждый желающий стать донором должен заполнить специальную анкету о состоянии здоровья, посетить врача и пройти обследование. При положительных результатах человек может прийти на станцию переливания крови в рабочие дни с 8.30 до 12.00, в четверг с 8.30 до 18.00 по адресу: город Псков, Интернациональный переулок, 4.
Подробная информация о том, кто может стать донором, размещена на сайте или в группе станции в соцсети «ВКонтакте».