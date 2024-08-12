Общество

Поисковики передали восстановленный двигатель в школьный музей в Великих Луках

Поисковики передали восстановленный двигатель в школьный музей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале молодежного поискового отряда «Грифон».

Фото здесь и далее: молодежный поисковый отряд «Грифон»

На базе Инженерно-экономического лицея города Великие Луки продолжается пополнение фонда будущего школьного музея.

Бойцы молодежного поискового отряда «Грифон» в сотрудничестве с поисковым отрядом «Поиск», а также под руководством опытных поисковиков Алексея Козырева, Дмитрия Савельева, Павла Семерикова приняли участие в реконструкции двигателя, его чистке и подготовке к установке в музей.