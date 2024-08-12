Общество

14 млрд федеральных средств привлекли на модернизацию образовательных учреждений Псковской области

14 миллиардов федеральных средств привлекли на модернизацию образовательных учреждений Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на августовском педагогическом совете 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы отмечаем очень высокий уровень поддержки со стороны федерального центра и, безусловно, со стороны региона. Задач у нас крайне немало с учетом вызовов, которые мы с вами встречаем на своем пути в последнее время, и того темпа, который мы сами для себя считаем оптимальным», - сказал Андрей Ермаков.

Он отметил, что 14 миллиардов федеральных средств было привлечено для строительства, модернизации инфраструктуры, оснащения оборудованием образовательных учреждений Псковской области.

«Это очень серьезный объем средств. Сам бюджет системы образования вырос практически в два раза. То есть на сегодняшний момент, в 2024 году это более 12,5 миллиарда рублей», - добавил Андрей Ермаков.

Также председатель комитета подчеркнул важность прохождения курсов повышения квалификации. И призвал всех проходить курсы в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.