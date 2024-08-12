Общество

Псковский полицейский: Телефонные мошенники работают колл-центрами

Как организована преступная деятельность телефонных мошенников, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Они работают офисами, колл-центрами. Идет "натаскивание" новых работников, они психологически давят на людей, это невозможно сделать, сидя у себя дома, одним человеком. Необходимы знания в оборудовании, знания в психологии», - сказал Дмитрий Борников.

Он пояснил, что в сборе базы с телефонными номерами зачастую оказывают помощь российские хакеры. «Взламывают службы безопасности банков, берут данные и продают», - рассказал оперуполномоченный.

Дмитрий Борников описал мошеннические действия как целую индустрию, созданную для кражи «баснословных денег».