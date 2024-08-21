Общество

Подъемник для инвалидов в доме псковичей хотят включить в общее имущество через суд

Комитет по управлению имуществом города Пскова обратился в суд с требованием включить в общее имущество многоквартирного дома на улице Ижорского Батальона, 43 подъемное устройство для инвалидов, установленное за счет городского бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Ранее суд обязал администрацию города установить подъемник, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к жилым помещениям инвалиду, проживающему в этом доме. Однако после установки большинство собственников дома проголосовали против того, чтобы принять его в общее имущество и нести расходы на его содержание и эксплуатацию.

Комитет по управлению имуществом обратился в суд, чтобы оспорить решение собственников и обязать управляющую компанию включить подъемник в общее имущество дома. Комитет считает, что подъемное устройство является необходимым для обеспечения доступности жилых помещений для инвалида и должно быть включено в состав общего имущества дома в соответствии с требованиями законодательства.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 17 сентября.