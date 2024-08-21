Общество

Главе Великих Лук Николаю Козловскому присвоили звание почетного гражданина города

Главе города Великие Луки Николаю Козловскому присвоили звание «Почетный гражданин города Великие Луки». Решение приняли на сессии Великолукской городской Думы 21 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Такого звания глава города удостоен за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Великие Луки.

На данное звание Николая Козловского выдвинули сразу несколько общественных организаций:

Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края»;

Великолукская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Псковская региональная общественная организация «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов»;

Региональная общественная организация содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Псковской области»;

Псковская региональная общественная организация «Объединение ветеранов войны в Афганистане «ВетАфган»;

Великолукское городское местное отделение политической партии «Единая Россия»;

АНО «Клуб спортивных единоборств «Отечество – Псковская область»;

Псковское областное общественное движение «Народно-патриотический молодежный фронт»;

Союз охраны окружающей среды «Экологи Псковской области»;

Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Псковской области»;

Фонд поддержки правоохранительных органов «Правопорядок».

В поддержку выдвижения высказались сотни горожан. В их числе почетные граждане города Великие Луки Алексей Мигров, Юрий Якубов, Владимир Орлов, Иван Алексеев, Лариса Портянко, Виктор Коновалов, Владимир Орлов, Борис Ханин, Геннадий Костюков.

Кроме того, в поддержку кандидатуры Николая Козловского на присвоение звания «Почётный гражданин города Великие Луки» высказались общественные советники главы города Великие Луки, представители сфер культуры, спорта, здравоохранения, образования, коллективы предприятий «Тепловые сети» и «Водоканал», управляющих организаций. А также сразу несколько общественных организаций: Псковская региональная общественная организация защиты прав трудящихся; Псковская областная общественная организация «Союз патриотов Псковщины – Псковская Русь»; Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; Псковский областной фонд гражданской взаимопомощи «Земляки»; Псковское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»; Великолукская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов; Местное отделение им. Героя Советского Союза И. Н. Селягина Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России; Великолукское городское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; Великолукское отделение Всероссийского педагогического собрания; Псковская региональная общественная организация «Общество защиты животных»; Великолукская городская общественная организация «Великолукская олимпийская академия»; Великолукский городской штаб Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

Депутаты в ходе 20-го очередного заседания Великолукской городской Думы приняли положительное решение по данному вопросу.