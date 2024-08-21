Общество

Оклады работников бюджетной сферы в Псковской области проиндексируют с 1 октября

Должностные оклады работников бюджетной сферы в Псковской области будут проиндексированы на 5.5% с 1 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

«Проиндексировать с 1 октября 2024 года на 5,5 процента должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области, указанных в статье 1 закона Псковской области от 7 октября 2010 года №1006-ОЗ "Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области", увеличенные в соответствии с постановлением правительства Псковской области от 26 апреля 2023 года №184 "Об индексации в 2023 году должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области"», - говорится в документе.

При индексации должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.