Общество

Более 4 млн рублей задолжал псковский работодатель своим сотрудникам

Задолженность по заработной плате перед сотрудникам выявили при проверке деятельности фармацевтической компании ООО «Хармс» на территории Псковской области. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.

Проверка проходила совместно с прокуратурой региона. Со стороны трудовой инспекции в адрес работодателя было вынесено предостережение. В результате восстановлены права 129 работников, выплачена задержанная заработная плата в размере 4 млн 300 тысяч рублей.

В инспекции напомнили, что за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частями 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ.