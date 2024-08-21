Общество

Мобильный интернет ускорился в Подмосковье

Путешественники из Псковской области, выезжающие за пределы центральной кольцевой автодороги, получили доступ к более высоким мобильным скоростям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании Мегафон.

Фотографии: Мегафон

Модернизация связи МегаФона затронула несколько городов Московской области и их окрестности. Речь идет об Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Серпухове и Можайске.

Инженеры оператора построили базовые станции с учетом локации и плотности населения. В сельской местности работает телеком-оборудование, поддерживающее в том числе и низкочастотные диапазоны GSM-900 (2G) и LTE-800 (4G) с дальним радиусом охвата и высокой проникающей способностью. Радиосигнал в этих диапазонах обеспечивает качественную голосовую связь и стабильный сигнал мобильного интернета.

Рядом с проселочными дорогами и трассами установлены базовые станции со специальными антеннами, обладающими высоким коэффициентом усиления и поддерживающими технологию MIMO 2х2. По этой технологии одновременные приём и передача нескольких потоков данных улучшают качество сигнала и увеличивают пропускную способность канала связи: чем он шире, тем большим количеством информации за секунду базовые станции могут обмениваться с устройствами абонентов.

В пределах самих городов новое телеком-оборудование работает в том числе и в диапазоне LTE-2600, что позволяет увеличить скорость передачи данных в условиях высокой концентрации пользователей, не перегружая сеть. Всё это даёт возможность смотреть видео в высоком качестве, быстро скачивать объемные файлы, играть в видеоигры и совершать звонки без каких-либо помех и задержек.