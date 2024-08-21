Призы и мастер-классы по танцам XIV-XVII веков ждут псковичей на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартует в 11:00 на территории у Покровской башни. Псковский музей-заповедник напомнил о том, что ждет псковичей на мероприятии,
Здесь и далее: фото Псковского музея-заповедника
Самое главное к этому часу:
Напомним, что псковский исторический праздник «Воевода Шуйский» посвящён памяти героической обороны Пскова от князя Стефана Батория.
Организаторами мероприятия являются Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.