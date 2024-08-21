Призы и мастер-классы по танцам XIV-XVII веков ждут псковичей на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Псковские дачи стали популярны у гостей из других регионов — аналитики

Опубликована программа исторического конного шоу «Александрова дорога» в Самолве

«Хайпожоры»: DDoS-атаки на российских операторов и Telegram-каналы в реестре иноагентов. ВИДЕО

Без света после грозы в Псковской области остался 371 населенный пункт