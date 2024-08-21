Общество

Организаторы праздника «Воевода Шуйский»: Важно хранить память о значимых для России исторических событиях

Организаторы праздника «Воевода Шуйский» отметили, что важно хранить память о значимых для России исторических событиях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на открытии исторического праздника в Покровском углу в Пскове 24 августа со вступительным словом выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

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«Я очень рада, что такое большое количество людей сейчас здесь, с нами, в наш юбилейный праздник. Для Пскова «Воевода Шуйский» стал уже настоящим событием. Очень важно хранить память о таком значимом для России событии, как разгром войска Стефана Батория. Ведь в те времена решалась судьба всей страны», - подчеркнула Светлана Мельникова.

Член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Добрынин отметил важность исторических праздников в настоящее время.

«В те дни было предрешено - будем мы разговаривать на финском или на русском языке. Вся страна должна помнить и чтить это историческое событие. Ведь мы защитили свой народ, свою страну, свою землю», - отметил Олег Добрынин.

Директор Псковского молодежного центра обратил внимание на важность сохранения истории и культуры.

«Я считаю справедливым на этом месте поставить памятник Ивану Шуйскому. Так, гости города и наша молодежь смогут придти и воздать почесть воеводе за мирное и благополучное настоящее. Слава Богу, что здесь так много подрастающего поколения! Спасибо, родители!», - обратил внимание Виктор Рулев.

Организаторами праздника выступили Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.