Общество

Яблоневый сад стал подарком жителям Великих Лук в День города

В честь 858-летия города в парке Петровском в Великих Луках заложили яблоневый сад, сообщает Telegram-канал администрации города.

Жителей, собравшихся на церемонию, приветствовала руководитель комитета культуры администрации Великих Лук Елена Савченко. «Мы хотим сохранить традиции. Для местных жителей яблоневый сад - это много значит. Испокон веков это было излюбленным местом отдыха взрослых и детей, а сегодня это еще и великолукский променад – пешеходный парк «Петровский» у подножия городской крепости», - отметила Елена Савченко.

Плодовые деревья посадили семьи Великих Лук, которые представили сферы культуры, образования спорта, а также семьи, которые много лет живут вместе, многодетные семьи и новоиспечённые.

Семья Галенких заключила свой семейный союз именно в День города. «Мы живем в этом городе детства. Будем потом в сад с ребенком приходить»,- отметила молодая пара.