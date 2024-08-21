Общество

Актер театра и кино Данила Козловский замечен в Пскове

Актер театра и кино Данила Козловский замечен в Пскове. Фотографию с подписью «Псков. 24.08.2024» актер разместил на своей странице в Instagram*

Фото из Instagram* Данилы Козловского

На вопрос одной из подписчиц, что он делает в Пскове, актер ответил: «Путешествую по стране».

Также комментаторы интересуется, почему на фото выбран такой нетипичный для Пскова фон и шутят по поводу маски на лице Данилы Козловского: «В Пскове пандемия не закончилась, видимо», «Зачем красоту прятать? Масочный режим отменен».

* - запрещенный в России Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)