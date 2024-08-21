Общество

Как найти время для работы, семьи и любимого хобби, ответил писатель

Многие сталкиваются с невозможностью разорваться между семьей, отдыхом и любимым хобби, особенно если после работы остается не так уж и много свободного времени. Повезло тем, кто обладают железной самодисциплиной, но и для всех остальных есть оптимальный выход. Как найти время для работы, семьи, любимого хобби и не сойти с ума, рассказал писатель, руководитель литературного сообщества «Большой проигрыватель», член «Ассоциации авторов хоррора» Александр Сордо.

Писатель считает, что, если делать все постепенно и достаточно аккуратно, то со временем удастся нащупать баланс между всеми аспектами жизни. При том условии, что хобби – это не алкоголизм. Некоторые считают, что нужно полностью избавиться от свободного времени в своем графике, чтобы между работой, спортзалом, приемом пищи и хобби просто не было возможности бездельничать, листая, например, мемы в телефоне.

«Во-первых, это, конечно же, крайность. Забивать расписание под завязку и через неделю такого графика захотеть умереть – это не очень правильно. Выходные должны быть, отдыхать можно и нужно, иначе мозг не выдержит. Во-вторых, существуют люди с отличной самодисциплиной, умеющие в тайм-менеджмент, которые и мемы по расписанию смотрят, и пузо чешут по будильнику, и всё успевают. Их меньшинство, но они есть. Завидую им белой завистью», – приводит слова Сордо RuNews24.ru.

Правильнее всего расставить приоритеты, продолжил эксперт. Если хобби действительно увлекает, нет никакой проблемы с тем, чтобы себя заставить им заниматься. Если есть желание, то время для того, чтобы бегать, писать книги, драться на мечах, танцевать, кататься на коньках и вышивать - обязательно найдется. Если, например, написание книги затягивается до ночи, то и сном можно в некоторой степени пожертвовать, считает писатель.

Эксперт отметил, что очень важно иногда устраивать себе выходной. Он рекомендует выделить на неделе какое-то время, когда можно именно что просто листать мемы, играть в любимые видеоигры, кушать любимые блюда. «Пара часов такой перезарядки – и становится легче жить. И, конечно, высыпаться хоть иногда надо», – отмечает Сордо.

Писатель убежден, что это работает во многих аспектах, включая семейную жизнь. Родители, которые «делают детям добрую маму/доброго папу» – это классика жанра. Папа играет в компьютерные игры, мама танцует сальсу, папа играет в футбол, мама вышивает крестиком – тут у всех свои методы. Но иногда полезно сказать миру «стоп» – даже самым близким людям – и поставить себя на пару часов на подзарядку, заключил он.