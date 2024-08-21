Общество

Зооприют «Невельские хвостики» закрывается

Автономная некоммерческая зоозащитная организация «Невельские хвостики» объявила о своем закрытии после семи лет существования. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Юлия Беляева. Фото: группа «Невельские хвостики» «ВКонтакте»

«Я больше не буду просить помощи. Я больше не буду писать, как мне тяжело и про то, что всех не спасешь», – сообщает руководитель зооприюта Юлия Беляева.

Целью организации стояло решение проблем бездомных животных гуманными способами. Приют производил отлов, передержку, стерилизацию, чипирование, подбор хозяев с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы питомцев на территории Псковской области.

На счету «Невельских хвостиков» более тысячи спасенных собак, десятки разбирательств с недобросовестными хозяевами домашних животных и десятки питомцев, которые обрели новый дом.