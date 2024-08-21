Общество

Профсоюзы приняли участие в Дне добровольчества на выставке «Россия начинается здесь»

Активисты корпоративного волонтёрского движения управления Федеральной почтовой связи Псковской области, председатель Псковской областной организации работников связи Ирина Иванова совместно с членами Молодежного Совета приняли участие в Дне добровольчества в рамках празднования 80-летия Псковской области, который прошел 26 августа в Финском парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Волонтёры провели акцию по рисованию и отправке почтовых карточек, а для маленьких посетителей праздника организовали зону по раскрашиванию почтовых раскрасок, игру по доставке посылок со сложным маршрутом и другие игры. Активисты рассказали гостям о проектах волонтеров на почте, а также о плюсах вступления в профсоюз.

«На данных площадках представлены все уголки нашей любимой Псковской области, профсоюзные организации тоже представляют свою работу и заявляют о себе, знакомят жителей Псковской области с профсоюзными санаториями и базами отдыха», - добавил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.