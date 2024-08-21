Общество

Псковские работодатели увеличили зарплату кассиров на 6 тысяч рублей — аналитики

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменился спрос и заработные платы в сфере розницы, а также выяснили, какими навыками должны обладать такие специалисты по мнению работодателей.

С начала года в России было открыто более 655 тысяч вакансий, которые относятся к профессиональной области «Розничная торговля» — это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В целом на розницу приходится каждая десятая вакансия в стране (10,6% от общего количества вакансий в 2024 году). Эта сфера остается одной из самых дефицитных в стране: на одну вакансию в рознице приходится 1,4 резюме, что говорит о критичной нехватке соискателей.

Вместе с ростом спроса изменилась и медиана предлагаемых зарплат в целом по РФ: если в 2023 году работодатели готовы были платить специалистам розницы 41 тыс. руб., то в 2024 году — уже 49,9 тыс. руб.

В разрезе регионов СЗФО потребность в специалистах розничной торговли наиболее ощутимо выросла в Вологодской области (+41% новых рабочих мест для продавцов и кассиров) и Псковской области (+40%). А зарплаты для псковских работников розничной торговли увеличились на 5,9 тыс. рублей, достигнув 36,8 тыс. рублей на руки.

Несмотря на то, что розничная торговля считается профессиональной областью с низким порогом входа, есть ряд компетенций, которые крайне важны для построения успешной карьеры. Как показал опрос работодателей, которые активно нанимают линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры и т. п.), в топ-5 самых важных навыков входят навыки продаж (71% компаний считают это принципиальным), работа с кассой (67%), глубокое знание предлагаемого товара (57%), а также мерчандайзинг и навыки презентации (по 29%). Реже работодатели обращают внимание на уверенное владение ПК (важно для 19%), а также на навыки B2C-продаж (14%). Наименее значимы такие навыки, как B2B-продажи и оптовые продажи (по 5%).