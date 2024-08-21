Общество

Поехали в другой город, или Как начать новую жизнь

Всё больше людей в поисках лучшей жизни переезжает в другие города России. Как правило, это мегаполисы, где возможностей для карьеры и досуга больше, а качество жизни намного выше. Куда лучше отправиться и как правильно выбрать жильё для нового сценария жизни - в нашем материале.

Фотографии: ГК «А101»

У каждого региона страны есть свои преимущества. Это могут быть географические, экономические, или социальные отличия. Однако большую часть людей манят мегаполисы. И небезосновательно. Перспективы получить престижное образование, устроится на достойную работу с хорошим заработком, насыщенно проводить досуг - это преимущества, которые получают жители больших городов.

Ежегодно Минстрой России оценивает и публикует индекс качества городской среды. Оценки выставляются по множеству параметров: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общественные пространства, озеленение территорий, наличие набережных, развитие уличной инфраструктуры и общегородское пространства.

По итогам 2023 года благоприятными для проживания признаны 759 из 1117 российских городов. В тройке лидеров - Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Лучшим городом страны признана Москва. Есть основания полагать, столица еще долго будет оставаться во главе этого рейтинга. Объясняется это тем, что именно здесь, на площади 1480 квадратных километров, развернулось грандиозное строительство комфортабельных и современных районов. Именно они и помогут Москве долгое время удерживать лидерство.

Почти десять лет назад подмосковные территории были включены в черту Москвы и стали именоваться в народе как Новая Москва. Однако все преимущества жизни в новых районах видны уже сейчас. И этому есть простое объяснение.

Еще до начала строительства проектировщики, урбанисты, архитекторы просчитывают все нюансы и тренды современного города. При проектировании учитывается все до мелочей: от расположение дорог, школ, магазинов, мест для отдыха, до оптимизации маршрутов людей. При этом развитие социально бытовой инфраструктуры проходит параллельно со строительством жилья, что позволяет новоселам сразу получать все необходимые услуги рядом с домом, а первопрестольной оставаться лидером в рейтинге Минстроя.

Новая Москва: Всё для счастливой жизни!

Примером гармоничной комплексной застройки в Новой Москве уже можно назвать район «Скандинавия», а будут еще «Дзен-карталы», «Прокшино», «Деснаречье» и другие. Здесь есть все для жизни и воспитания гармоничного воспитания детей.

Больше всех школ и садов в Новой Москве строит ГК «А101» - уже возвела шесть школ, два образовательных центра и 12 детских садов. Все эти учреждения получили архитектурные премии или высокую оценку мэрии Москвы и ряда федеральных министерств. На строительные площадки ГК «А101» часто приезжают представители девелоперских, строительных, проектных и архитектурных компаний из разных городов России. Профессионалов интересуют вопросы благоустройство районов и эффективное проектирование школ и детских садов.

О том, что в ГК «А101» умеют создавать и общественные пространства говорит один факт. Еще несколько лет назад многие москвичи предпочитали отдыхать по выходным дням в Парке Горького, Музеоне или Зарядье. Жители Новой Москвы были не исключение. Теперь же, чтобы выпить хороший кофе, детям, побегать под струйками сухого фонтана, позагорать и просто хорошо провести время, больше не нужно выезжать из Новой Москвы. Для отдыха отлично подходит площадь Туве Янссон районе «Скандинавия» Это место стало настолько популярным у местных жителей, что молодожены Новой Москвы считают своим долгом обязательно приехать сюда после бракосочетания.

Еще одним активно развивающимся районом Новой Москвы можно считать, «Прокшино». Граница района располагается всего в 500 метрах от одноименной станции метро. Стоит уточнить: до конца года в Новой Москве будет работать более 10 станций метрополитена. К 2035 году их будет насчитываться уже 33.

Помимо комфортного жилья, в районе Прокшино будет открыт бизнес-квартал, создан спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном высотой с 33-этажный дом, концертный и театральный залы, центр молодежных видов спорта, и многое другое. Отдельно нужно сказатьо крытом аквакурорте с серфинг-центром, каньонингом и дайвинг-центром. Для любителей подводного плавания это будет редчайшее место так как здесь будет возможно произвести погружение на глубину до 25 метров.

Как и в других районах, здесь будут открыты образовательные учреждения для ребят детсадовского и школьного возраста. Однако «прокшинцы» уже сейчас ведут яркую, насыщенную жизнь. В выходные дни проходят спортивные праздники, квесты и другие объединяющие людей активности. Работают и открываются точки общественного питания, кофейни, образовательные центры и клубы по интересам.

Любителям природы и парковых ландшафтов понравится «Деснаречье», расположенный в месте слияния двух рек - Десны и Незнайки. Район только строится, но уже вошел в топ по популярности в России. Эксперты считают: во всей Москве не найти аналогов по размеру площади занятых лесами и парками. Во-первых, здесь расположены большие хвойные и смешанного типа леса. Во-вторых, разбиты парки и благоустроены зоны отдыха, в том числе на берегах рек и прудов. Как и других районах Новой Москвы, здесь соблюден баланс между экологичным расположением и современной социально-бытовой инфраструктурой.

Здесь, как и везде, ГК «А101» продолжает реализовывать принцип 15-минутного города, в котором каждый человек, не выезжая за пределы родной локации, будет обеспечен необходимым набором услуг. Поэтому в концепцию «Деснаречья» гармонично вписаны коммерческие объекты: кинотеатр, ледовый дворец спорта и бассейн.

Пять простых советов.

Чтобы процедура переезда прошла максимально безболезненно, придерживайтесь простых советов.

Совет №1. Планируйте переезд заранее. Чем раньше вы начнете подготовку, тем больше шансов минимизировать стресс-фактор в связи с этим событием.

Совет №2. Установите точную дату переезда, чтобы успеть решить все задачи.

Совет №3. Убедитесь, что все ваши задолженности на текущем месте погашены - коммунальные платежи, кредиты, штрафы и т. п. Закройте все имеющиеся обязательства в отношении ООО и ИП, если это необходимо.

Совет №4. Подготовьте личные документы, которые потребуются для нового города.

Совет №5. Обязательно заранее позаботьтесь о том, где вы будете жить. Составьте список наиболее привлекательных для вас ЖК, если не купили квартиру заранее. И - удачного переезда.