Общество

Российские школы готовы к началу нового учебного года — Кравцов

Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области», - сказал Кравцов на заседании штаба «Единой России» и Минпросвещения.

Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране, пишет РИА Новости.