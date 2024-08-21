Общество

Около 1500 человек в Псковской области заболели ОРВИ за неделю

С 19 по 25 августа в Псковской области выявили 1 426 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 24,26 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,2%. В столице области зарегистрировано 649 случаев ОРВИ, или 45.5% от общего количества по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В процессе мониторирования ситуации Роспотребнадзор установил, что за неделю госпитализирован 31 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на десять случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Также на прошедшей неделе по области зарегистрировали 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 10 детей до 18 лет. Показатель заболеваемости составил 7,66 на 100 тысяч населения.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю — 74, в том числе у детей до 18 лет – 15, или 20,3%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрирован 41 случай, или 6,98 на 100 тысяч населения.