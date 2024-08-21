Депутат городской Думы вручил многодетным семьям из Пскова подарки к учебному году

Член фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Алексей Форш вручил псковским школьникам из многодетных семей тетради, карандаши, пеналы, цветную бумагу, краски и другие школьные принадлежности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Первое сентября – это важный и волнительный день для каждой семьи в нашей стране. Ведь впереди новый учебный год, а с ним приходят новые заботы. Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был активным, творческим, спортивным и смог реализовать себя в той сфере деятельности, которая ему наиболее интереса. Поэтому акция "Собери ребенка в школу" призвана помочь в подготовке к учебе тем, кто сегодня в этом особенно нуждается. Уверен, что посильный вклад каждого депутата и партийца в эту нужную акцию поможет нашим детям стать успешными и достичь высоких образовательных результатов», - отметил Алексей Форш.