Депутат городской Думы вручил многодетным семьям из Пскова подарки к учебному году

Член фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Алексей Форш вручил псковским школьникам из многодетных семей тетради, карандаши, пеналы, цветную бумагу, краски и другие школьные принадлежности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Напомним, в рамках благотворительной акции партии «Единая Россия» «Собери ребенка в школу» по всей стране неравнодушные люди помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям участников специальной военной операции подготовиться к 1 сентября и приобрести все необходимое для учёбы.