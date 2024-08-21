Общество

Цель затрачивает средства

В этом году из медвузов выпустились первые специалисты, поступавшие по ужесточенным правилам целевого приема: без отработки придется возвращать в бюджет немалые деньги. Также с этого года изменились правила получения целевого направления. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разобралась, как новая система может помочь в решении кадрового вопроса в больницах и поликлиниках региона.

Почем кадры

В областном комитете по здравоохранению называют целевое обучение одним из самых эффективных механизмов для решения кадрового вопроса. Дефицит медиков в регионе - давняя и известная проблема. Прямо сейчас в клиниках области не хватает 305 врачей и 670 средних медицинских работников (по методике Минздрава, однако за счет совмещения ставок реальная картина чуть более оптимистичная). Острее всего вопрос в первичном звене.

Вузу за целевиков платит федеральный бюджет. Дешевле всего обходится подготовка медика в ПсковГУ - 171 720 рублей за год. Наиболее дороги вузы Санкт-Петербурга - 380 000 рублей. Да еще область платит целевику стипендию: 7500 рублей в месяц и еще по 3000 рублей за время практики, если она проходит в местных учреждениях здравоохранения.

Однако не все целевики добираются до рабочих мест у заказчика их обучения. Несколько лет назад заказчиками выступали конкретные учреждения здравоохранения. Их руководители, отправляя своих детей на учебу в крупные медвузы, хвастались в узком кругу, что чадо гарантированно поступило по направлению, но отрабатывать не будет, останется в мегаполисе. Например, существовала схема, при которой после получения диплома целевику удивительным образом отказывали в трудоустройстве по причине отсутствия рабочего места по его специализации в конкретной больнице. И это в регионе с жесточайшим дефицитом кадров!

С тех пор контроля за деятельностью учреждений стало больше, прямо сейчас идет волна укрупнений, буквально на этой неделе было объявлено, что роддом в Великих Луках станет филиалом Псковского перинатального центра. Ранее в структуру областной больницы включили горбольницы Пскова и Великих Лук, а по районам больницы и поликлиники объединяют в крупные «кусты». В таких условиях возможностей для щедрого разбазаривания недешево обошедшихся кадров стало куда меньше.

Да и правила приема по целевым направлениям за последнее время ужесточились дважды, в 2019 году и в нынешнюю кампанию. С 2019 года целевики при отказе от отработки обязаны компенсировать вузу затраты на обучение, а региону - выплаченную стипендию. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в здравкомитете, первый выпуск по новым правилам только в этом году, это стоматологи, учебная программа которых длится пять лет. У них пока есть время на трудоустройство, сколько будет «откосивших», еще неясно.

«Но уже были случаи, когда вузы требуют возврата средств за обучение при отчислении студента, - сообщила нашему изданию председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. - Кроме того, комитет в рамках действующего законодательства информирует вузы о неисполнении обязательств по трудоустройству целевиками-ординаторами для принятия мер по возврату стоимости обучения. За последние три года таких писем было направлено пятнадцать».

Брак и ординатура против отработки

Есть и уважительные причины, позволяющие избежать как обязательной трехлетней отработки, так и компенсации стоимости обучения.

Основания для освобождения медиков от отработки целевого направления

Заболевания, препятствующие трудоустройству.

Инвалидность: у ребенка, I-II групп - собственная, у родителя или супруга. Действует, если потенциальное место работы и основного проживания не совпадают.

Заключение брака с военнослужащим (кроме призывников). Действует, если потенциальное место работы и место службы супруга не совпадают.

Исполнение обязательств приостанавливается во время учебы в ординатуре, службы в армии, отпуска по уходу за ребенком.

«У нас основная уважительная причина - заключение брака с военнослужащим, - уточняет Марина Гаращенко. - Кроме того, более половины целевиков продолжают обучение в целевой ординатуре и трудоустраиваются уже после ее прохождения».

В среднем процент трудоустройства медиков-целевиков в Псковской области такой: после специалитета - 70%, ординатуры - 95%, колледжей - 86%.

Сейчас в медицинских вузах и колледжах проходят целевое обучение 559 студентов из Псковской области.

Камчатка - Псков

В этом учебном году Псковская область отправляет на учебу еще 100 целевиков. Правила приема на целевое в нынешнюю кампанию изменились. Не только для медиков, для всех вообще. Но мы посмотрим на это с точки зрения здравоохранения.

До 10 июня профильный областной комитет разместил на федеральном портале «Работа в России» свои предложения. Откликнуться на них могли необязательно псковичи - да хоть с Камчатки, лишь бы потом работать в регион приехали.

Абитуриенты подают заявку на целевое обучение одновременно со сдачей документов в вуз. На специалитет можно подать одну заявку, на ординатуру - сразу несколько. По факту зачисления будущий студент и комитет заключают договор. Друг друга могут в этот момент не увидеть, на специалитете договор можно подписать дистанционно через «Госключ». Тот есть человеческий фактор максимально устранен.

Комитет по здравоохранению Псковской области этим летом сформировал 500 предложений по целевому обучения разных уровней. Как уже было сказано, на целевое от Псковской области поступили 100 абитуриентов. Учиться они будут в вузах Пскова, Твери, Смоленска и Санкт-Петербурга.

Какие результаты для системы здравоохранения дает отправка студентов на целевое обучение?

«Комитет активно взаимодействует с Псковским государственным университетом по вопросам подготовки и трудоустройства медицинских кадров, - сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. - После окончания целевой подготовки по специальности «Медицинская кибернетика» в государственные медицинские организации Псковской области трудоустроены более 20 врачей. В этом году состоялся первый выпуск по специальности «Лечебное дело». Большая часть выпускников планируют обучение в целевой ординатуре от Псковской области либо трудоустройство в наших медицинских организациях».

Всего за последние два года в медучреждения региона пришли работать 189 молодых специалистов. 74 из них - после целевой подготовки.

Возможно, начавшееся наведение порядка в сфере целевого образования даст свои позитивные плоды. Со следующего года к стоматологам присоединятся выпускники-целевики по другим специальностям, поступившие после 2019 года - то есть те, над кем Дамокловым мечом будет висеть обязанность возврата денег в случае отказа от отработки. А через пять лет станут выпускаться сегодняшние абитуриенты, сознательно пошедшие на целевое с гарантированным трудоустройством после диплома.

«Современная система целевого обучения - своеобразная альтернатива механизму государственного распределения выпускников», - прямо говорит Марина Гаращенко.

Похоже государство нашло золотую середину между желанием одной части общества отправить медиков на принудительную отработку полученного образования и свободой воли. Кто готов променять преференции при поступлении на обязательную отработку после учебы - добро пожаловать в аудиторию. Остальным, с развязанными после диплома руками, придется бороться в жесткой конкуренции за оставшиеся после целевиков бюджетные места. Нам же, пациентам, осталось только дождаться, когда система начнет работать так, как задумана.

Юлия Магера