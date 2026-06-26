Размер новых торговых центров в России сократился в 2,5 раза за 10 лет

Средний размер новых торговых центров в России за последние 10 лет сократился более чем в 2,5 раза. По итогам 2025 года площадь вводимого объекта составила 12,8 тысяч квадратных метров против 34,5 тысяч квадратных метров в 2015-м, следует из данных консалтинговой компании CMWP.

Фото: «Известия» / Сергей Лантюхов

Сокращение масштабов новых проектов отражает структурные изменения на рынке торговой недвижимости, подтвердил «Известиям» вице-президент крупной строительной компании. По его словам, если в середине 2010-х годов девелоперы активно строили крупные региональные и субрегиональные торговые центры, то сегодня спрос смещается в сторону более компактных объектов. По данным CMWP, доля районных ТЦ в новом строительстве в Москве превышает 70% последние три года, а средняя площадь вводимого объекта в столице за десятилетие сократилась более чем втрое — до 12,4 тысяч квадратных метров.

Тенденцию подтверждают и другие консультанты. Согласно данным CORE.XP, средний размер вводимого торгового центра в Москве за тот же период снизился в 2,8 раза, до 15,1 тысяч квадратных метров в 2025 году, а по России — в 1,75 раза, до 19 ысяч квадратных метров. При этом наиболее низкие показатели фиксировались в 2022–2024 годах, тогда как в прошлом году средняя площадь объектов несколько увеличилась за счет ввода отдельных крупных проектов, отметила руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.

Крупные торговые центры утратили часть инвестиционной привлекательности из-за насыщения рынка и роста стоимости строительства, считает заместитель генерального директора по торговой недвижимости Central Properties Алексей Чагин. Такие проекты требуют больше времени на реализацию и несут повышенные риски недозагрузки арендаторами, согласна Евгения Прилуцкая.

Изменение формата новых проектов связано не только с экономикой строительства, но и с трансформацией потребительского поведения, считают эксперты. По данным Focus Technologies, среднедневная посещаемость торговых центров в России в январе–мае 2026 года была на 25–27% ниже уровня аналогичного периода 2019. В Москве снижение составило 20–25% в зависимости от формата объекта, пишут «Известия».