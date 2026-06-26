 
Общество

Россиян стали вдвое чаще привлекать за экономические нарушения

0

Число россиян, привлеченных к административной ответственности за экономические нарушения, в 2025 году выросло почти вдвое и достигло 509 тысяч человек. Об этом свидетельствуют июньские данные Росстата.

Всего за прошлый год было возбуждено 3,3 миллиона административных дел в сфере экономики — почти на четверть больше, чем годом ранее. Общая сумма назначенных штрафов достигла 13,5 миллиарда рублей. Особенно заметно выросло число нарушений среди предпринимателей без образования юрлица, включая ИП, — в 2,3 раза, до 219 тысяч случаев.

Эксперты связывают рост с усилением контроля со стороны государства и повышением эффективности работы налоговых органов и банков. В зоне риска находятся граждане, которые регулярно оказывают услуги или продают товары без необходимой регистрации, принимают оплату на личные счета, не используют кассовую технику или работают без обязательных разрешений.

При этом основная опасность для нарушителей связана не со штрафами, а с доначислением налогов, пеней и процентов. Если сумма неуплаченных обязательств окажется крупной, нарушения могут повлечь уже уголовную ответственность, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026