Арестованы участники схемы по выводу за границу 30 млрд рублей

В Москве арестованы трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 млрд руб. Предполагаемые организаторы схемы находятся за границей.

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Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука. По версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022–2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тысяч Qiwi-кошельков, которые не привязаны к банковским счетам.

Через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 миллиардов рублей. При этом полицейские установили, что Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения теневого бизнеса (нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы), а также торговли наркотиками. Кроме того, силовики считают, что Qiwi-кошелек являлся одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, также позволяя выводить средства в теневой сектор.

Через Qiwi-кошелек свои операции на территории России оплачивали и украинские террористы. Так, по данным СКР, через него было профинансировано покушение на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. В результате последнего он был тяжело ранен, а его товарищ убит.

Оперативно-следственные мероприятия проводились в Москве в рамках возбужденного следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года уголовного дела по ч. 2 ст. 187 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере).

Помимо задержаний были проведены обыски по месту проживания фигурантов, а также в офисах. Сотрудниками полиции изъяты как бумажная документация, так и электронные носители информации. Из той, что следствие уже успело изучить, следует, что электронные кошельки дроперы верифицировали якобы лично, приходя в офисы Григория Кисильгофа, Дениса Ли и Александра Михальчука. Всем троим уже предъявлены обвинения, а Мещанский суд Москвы 25 июня отправил всех троих в СИЗО. При этом организаторы аферы не доступны для следствия, так как находятся за границей.

Активную борьбу с анонимными электронными кошельками, которые очень часто использовались для нелегальных операций в интернете, государство развернуло в 2019 году. Сначала с них запретили снимать наличные, а потом и пополнять. Затем Центробанк перекрыл пользователям Qiwi-кошельков перевод средств на анонимные карты и в зарубежные магазины, за которыми зачастую стояли подпольные букмекерские конторы и онлайн-казино.

21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у Киви-банка, входившего по активам в первую сотню российских банков и на который работала платежная система Qiwi.

Произошло это как раз из-за того, что кредитная организация, как установил регулятор, обслуживала расчеты теневых контрагентов и нелегальных торговых площадок. Тогда же прекратили работу и сервисы, связанные с банком. В частности, были заблокированы операции через терминалы Qiwi и платежную систему Contact. В декабре 2025 года организацию официально ликвидировали, пишет «Коммерсантъ».