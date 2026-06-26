Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует в Пскове

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках нацпроекта «Кадры» стартует в Пскове 26 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве труда и занятости Псковской области.

Работа ярмарки делится на несколько секторов.

Сектор Кадрового центра «Работа России»:

10:00 – 14:00 - Работа мобильного стенда Кадрового центра «Работа России». Будет проводиться консультирование посетителей площадки по направлениям деятельности кадрового центра, консультации с психологом, трудоустройство несовершеннолетних на летний период

10:00 – 13:00 - Профориентация для участников ярмарки. Модератор: Светлана Сосницкая, специалист Кадрового центра «Работа России» по г. Пскову и Псковскому муниципальному округу

11:00 – 13:00 - Консультации по составлению резюме. Модератор: Владислава Викторова, специалист Кадрового центра «Работа России» по г. Пскову и Псковскому муниципальному округу

12:00 – 13:00 - Профтур на завод «Элементум». Экскурсия на предприятие ведущего российского производителя холодильного и теплообменного оборудования. Количество участников: 30 человек. Необходима регистрация.

Сектор Молодежного кадрового центра Псковской области:

10:00 – 14:00 - Работа стенда Молодежного кадрового центра Псковской области. Будет проводиться консультирование посетителей площадки по направлениям деятельности Молодежного кадрового центра, информирование о вакансиях для летнего трудоустройства и возможностях экосистемы «Работа России» для молодёжи

10:00 – 11:00 - Профориентационное тестирование и гадание на профессию из прошлого. Модератор: Виктория Лагодич, и. о. руководителя Молодежного кадрового центра Псковской области

11:30 – 12:30 - Профориентационная карточно-ролевая игра «Кадры». Модератор: Виктория Лагодич, и. о. руководителя Молодежного кадрового центра Псковской области

13:00 – 14:00 - Квиз «Профессиональное кино». Модератор: Виктория Лагодич, и. о. руководителя Молодежного кадрового центра Псковской области

Сектор «Моя карьера»

10:00 – 14:00 - Работа стендов работодателей Псковской области, презентации вакансий, собеседования с соискателями

Сектор правительства Псковской области

10:00 – 14:00 - Работа стенда правительства Псковской области. Консультирование, оценка профессиональных качеств участников ярмарки;

Сектор «Мое образование»

10:00 – 12:00 - Мастер-класс от центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ

10:00 – 14:00 - Работа площадки образовательных организаций Псковской области высшего образования и среднего профессионального образования. Выставка прикладных работ студентов. Информирование и консультирование о возможностях поступления для выпускников школ

10:00 – 14:00 - Презентация портфеля дополнительных образовательных программ ПсковГУ

10:00 – 14:00 - Презентация образовательных программ ПсковГУ

10:00 – 14:00 - Карьерные консультации со специалистами центра компетенций, карьеры и трудоустройства ПсковГУ

10:00 – 14:00 - Площадка Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ. Интерактивный стенд «Робототехнический комплекс», мастер-класс «3D принтер. Печать брелоков-барсиков», интерактивная площадка «Робот сумо»

Сектор «Молодежь. Возможности»

10:00 – 14:00 - Работа стендов молодежных организаций Псковской области. Презентация возможностей для молодежи региона в области молодежной политики, трудоустройства и выявления профессий

10:00 – 14:00 - Активности от Псковского городского молодежного центра: экспресс-профориентационные тестирования; игра «Крокодил профессий»

10:00 – 14:00 - Активности от Российских студенческих отрядов: напольная игра «Твоя первая профессия с РСО»

Сектор «Мои знания»

12:30 – 13:30 - Мастер-класс по созданию резюме и прохождению собеседований

Сектор досуга