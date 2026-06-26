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Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует в Пскове

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Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках нацпроекта «Кадры» стартует в Пскове 26 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве труда и занятости Псковской области.

Работа ярмарки делится на несколько секторов.

Сектор Кадрового центра «Работа России»:

  • 10:00 – 14:00 - Работа мобильного стенда Кадрового центра «Работа России». Будет проводиться консультирование посетителей площадки по направлениям деятельности кадрового центра, консультации с психологом, трудоустройство несовершеннолетних на летний период
  • 10:00 – 13:00 - Профориентация для участников ярмарки. Модератор: Светлана Сосницкая, специалист Кадрового центра «Работа России» по г. Пскову и Псковскому муниципальному округу
  • 11:00 – 13:00 - Консультации по составлению резюме. Модератор: Владислава Викторова, специалист Кадрового центра «Работа России» по г. Пскову и Псковскому муниципальному округу
  • 12:00 – 13:00 - Профтур на завод «Элементум». Экскурсия на предприятие ведущего российского производителя холодильного и теплообменного оборудования. Количество участников: 30 человек. Необходима регистрация.

Сектор Молодежного кадрового центра Псковской области:

  • 10:00 – 14:00 - Работа стенда Молодежного кадрового центра Псковской области. Будет проводиться консультирование посетителей площадки по направлениям деятельности Молодежного кадрового центра, информирование о вакансиях для летнего трудоустройства и возможностях экосистемы «Работа России» для молодёжи
  • 10:00 – 11:00 - Профориентационное тестирование и гадание на профессию из прошлого. Модератор: Виктория Лагодич, и. о. руководителя Молодежного кадрового центра Псковской области
  • 11:30 – 12:30 - Профориентационная карточно-ролевая игра «Кадры». Модератор: Виктория Лагодич, и. о. руководителя Молодежного кадрового центра Псковской области
  • 13:00 – 14:00 - Квиз «Профессиональное кино». Модератор: Виктория Лагодич, и. о. руководителя Молодежного кадрового центра Псковской области

Сектор «Моя карьера»

  • 10:00 – 14:00 - Работа стендов работодателей Псковской области, презентации вакансий, собеседования с соискателями

Сектор правительства Псковской области

  • 10:00 – 14:00 - Работа стенда правительства Псковской области. Консультирование, оценка профессиональных качеств участников ярмарки;

Сектор «Мое образование»

  • 10:00 – 12:00 - Мастер-класс от центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ
  • 10:00 – 14:00 - Работа площадки образовательных организаций Псковской области высшего образования и среднего профессионального образования. Выставка прикладных работ студентов. Информирование и консультирование о возможностях поступления для выпускников школ
  • 10:00 – 14:00 - Презентация портфеля дополнительных образовательных программ ПсковГУ
  • 10:00 – 14:00 - Презентация образовательных программ ПсковГУ
  • 10:00 – 14:00 - Карьерные консультации со специалистами центра компетенций, карьеры и трудоустройства ПсковГУ
  • 10:00 – 14:00 - Площадка Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ. Интерактивный стенд «Робототехнический комплекс», мастер-класс «3D принтер. Печать брелоков-барсиков», интерактивная площадка «Робот сумо»

Сектор «Молодежь. Возможности»

  • 10:00 – 14:00 - Работа стендов молодежных организаций Псковской области. Презентация возможностей для молодежи региона в области молодежной политики, трудоустройства и выявления профессий
  • 10:00 – 14:00 - Активности от Псковского городского молодежного центра: экспресс-профориентационные тестирования; игра «Крокодил профессий»
  • 10:00 – 14:00 - Активности от Российских студенческих отрядов: напольная игра «Твоя первая профессия с РСО»

Сектор «Мои знания»

  • 12:30 – 13:30 - Мастер-класс по созданию резюме и прохождению собеседований

Сектор досуга

  • 10:00 – 14:00 - Выставка «35 лет службе занятости Псковской области». Выставка посвящена истории становления и развития службы занятости населения Псковской области
  • 10:00 – 14:00 - Активности от Альфа-Банка
  • 10:00 – 14:00 - Фотовыставка «В объективе человек труда». Фотовыставка посвящена проведению на территории Псковской области региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2026 году. 
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