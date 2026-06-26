Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечают сегодня

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом и День врача-нарколога отмечают сегодня, 26 июня.

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Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом учредила Генеральная Ассамблея ООН 7 декабря 1987 года (резолюция 42/112). Решение приняли в знак решимости усиливать международное сотрудничество и работать над созданием общества, свободного от наркомании.

Его цель — привлечь внимание к серьёзной проблеме, которую представляют незаконные наркотики для здоровья людей, безопасности общества и стабильного развития государств. День призван повысить осведомлённость о последствиях употребления, объединить усилия государства, общества, специалистов и каждого человека в борьбе с наркоманией.

Ко дню приурочивают разные просветительские мероприятия: акции, конференции, круглые столы, спортивные соревнования, концерты, флешмобы. Часто организуют информационные кампании — распространяют брошюры, плакаты, буклеты, где честно рассказывают о рисках, последствиях для здоровья, правовых аспектах. Особое внимание уделяют работе с молодежью: проводят лекции, беседы, тренинги, чтобы сформировать негативное отношение к наркотикам и пропагандировать здоровый образ жизни.



Дата проведения Дня врача-нарколога выбрана не случайно, ведь 26 июня 1987 года Генеральная Ассамблея ООН приняла «Конвенцию против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ». Этот документ стал первым шагом к международному сотрудничеству в борьбе с наркоманией, а в 1998 году к конвенции присоединилась и Россия.

Этот день посвящен памяти и уважению к врачам, которые помогают людям справиться с наркотической зависимостью, а также призывает к дальнейшей борьбе с этой проблемой.

В честь данного события проводят различные мероприятия: конференции, семинары, обучающие курсы, награждения, памятные акции и другие.