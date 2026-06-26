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Празднование Дня молодежи в Великих Луках состоится 27 июня

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Празднование Дня молодежи в Великих Луках состоится в Луки Парке (Краснофлотская набережная, дом 1) в субботу, 27 июня, сообщила «Молодежь города Великие Луки» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: «Молодежь города Великие Луки» / «ВКонтакте»

Гости мероприятия смогут посетить творческие мастер-классы, насладиться живой музыкой, пуститься в пляс на танцевальной площадке, также будут доступны площадки для общения и фотозоны.

Вечером состоится концертная программа молодежных коллективов Великих Лук.

«Пусть этот день станет точкой старта для чего-то большого или просто поводом провести время в хорошей компании. Приходи сам, бери друзей — пусть праздник будет по-настоящему нашим!» — комментируют организаторы мероприятия.

 

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