Празднование Дня молодежи в Великих Луках состоится 27 июня

Празднование Дня молодежи в Великих Луках состоится в Луки Парке (Краснофлотская набережная, дом 1) в субботу, 27 июня, сообщила «Молодежь города Великие Луки» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: «Молодежь города Великие Луки» / «ВКонтакте»

Гости мероприятия смогут посетить творческие мастер-классы, насладиться живой музыкой, пуститься в пляс на танцевальной площадке, также будут доступны площадки для общения и фотозоны.

Вечером состоится концертная программа молодежных коллективов Великих Лук.

«Пусть этот день станет точкой старта для чего-то большого или просто поводом провести время в хорошей компании. Приходи сам, бери друзей — пусть праздник будет по-настоящему нашим!» — комментируют организаторы мероприятия.