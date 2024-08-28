Общество

Как подготовить первоклассника к школе, рассказала методист

Прежде чем отправить ребёнка в первый класс, следует убедиться в его психологической готовности. Нужно проверить, насколько сформировано внимание ребёнка. Для этого стоит поиграть с ним в «Найди отличия» или «Пройди лабиринт». Если будущий первоклассник справится с игрой, не отвлекаясь на посторонние раздражители, это значит, что он умеет фокусировать внимание на задаче, заявила старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина.

«В период с 6,5 до 8 лет у детей меняется ведущий вид деятельности – с игровой на учебную. Именно в этом возрасте детей чаще всего отдают в школу. Чтобы ребёнок хотел учиться в школе, его надо замотивировать. Транслируйте идею, что статус школьника — это почётно, а учиться в школе интересно», - уверена специалист.

По ее словам, будущий школьник должен уметь общаться со сверстниками и взрослыми. Навык общения можно приобрести на практике: в детском саду, в спортивных и творческих секциях, на детской площадке, на занятиях с педагогом и онлайн-уроке.

«Без развитой речи ребенку будет трудно в первом классе. Обратите внимание на то, как ребёнок рассказывает истории из жизни или пересказывает сюжеты книжек. Если вы понимаете, что речь и словарный запас малыша нужно подтянуть, то тут вам помогут поговорки, стихи, словесные игры (например, "Слова на определённую букву" и "Придумай историю"), да и просто разговоры дома», - приводит слова Корытциной RuNews24.ru.

Также желательно, чтобы перед школой ребёнок освоил алфавит и счёт, умел различать цвета. Дошкольник должен знать свои имя и фамилию, адрес, имена членов семьи, времена года, названия месяцев и дней недели. Хорошо, если ребёнок не боится задавать вопросы, умеет работать по правилам и самостоятельно решать задачи. Это показывает, насколько ребёнок готов к самому процессу обучения.

«Чтобы нарастить этот навык, чаще играйте в настольные игры, собирайте конструктор по инструкции, создавайте ситуации, когда ребёнок должен сам найти выход из нестандартной ситуации», - рекомендует специалист.

В заключение эксперт добавила, что нельзя забывать о физической подготовке ребёнка.

«Не всякому дошкольнику удаётся высидеть 45 минут за партой. Если ребёнок быстро устаёт и часто нуждается в дневном сне, то лучше повременить и отправиться в школу на год позже. Начните постепенно приучать ребёнка к режиму», - подытожила спикер.