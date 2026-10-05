Жительница Острова подозревается в фиктивной регистрации двух иностранных граждан

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Островскому району выявили факт нарушения миграционного законодательства. Местная жительница подозревается в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в августе 2026 года жительница города Остров 1970 года рождения осуществила фиктивную регистрацию двух иностранных граждан. При этом фактического пребывания иностранцев по месту указанной регистрации не было.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.