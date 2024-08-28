Общество

Несанкционированные свалки выявили на трех земельных участках в Пустошкинском районе

В июне в сельском поселении «Алольская волость» в Пустошкинском районе выявлены три земельных участка, предназначенных для сельскохозяйственного назначения, на которых сформированы свалки отходов обработки древесины и отходы от строительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На трех земельных участках выявлены свалки отходов обработки древесины (опилки, стружка, хворост, валежник, обломки стволов и др.) и от строительно-ремонтных работ (полиэтилен). Свалки находятся в кучах высотой от 5-ти метров до 60-ти сантиметров на общей площади 2,37 гектара. Оставшаяся площадь сельхозугодий зарастает многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В соответствии со статьей 66 федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ведомством готовится пакет документов для организации внеплановой проверки.