Общество

Александр Козловский: Мы должны стремиться, чтобы наш регион был не хуже других

В Псковской области действует множество программ, нацеленных на повышение качества жизни населения. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, мы не сможем довести качество жизни до Санкт-Петербурга или до московского уровня, но тем не менее все равно мы должны сделать все возможное, чтобы все достояния цивилизации, мобильный интернет, качественные дороги, школы и детские сады, были на уровне. Поэтому и запускаются национальные проекты. Гдовский район достаточно сложный в этом плане. На него очень влияет общение с жителями других регионов. Но, может быть, это и хорошо. Мы должны стремиться, чтобы наш регион был не хуже других регионов. И это, мне кажется, прекрасная возможность все-таки показать, что в Псковской области многое делается», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что со своей стороны хотел бы, «чтобы темпы были несколько иные», но это невозможно из-за дефицита кадров, особенно в рабочих специальностях.

«Зачастую из-за того, что многие наши жители работают за пределами региона, мы не можем здесь найти рабочих для того, чтобы отремонтировать дорогу или провести газопровод. Я вот недавно буквально связывался с "межрегионгазом", разговаривали по поводу программы газификации. Проблема в том, что некому выполнять проекты. Есть деньги, есть возможности, просто рабочих рук нет», – добавил парламентарий.