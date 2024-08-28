Александр Козловский: Мы должны стремиться, чтобы наш регион был не хуже других

В Псковской области действует множество программ, нацеленных на повышение качества жизни населения. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что со своей стороны хотел бы, «чтобы темпы были несколько иные», но это невозможно из-за дефицита кадров, особенно в рабочих специальностях.
«Зачастую из-за того, что многие наши жители работают за пределами региона, мы не можем здесь найти рабочих для того, чтобы отремонтировать дорогу или провести газопровод. Я вот недавно буквально связывался с "межрегионгазом", разговаривали по поводу программы газификации. Проблема в том, что некому выполнять проекты. Есть деньги, есть возможности, просто рабочих рук нет», – добавил парламентарий.