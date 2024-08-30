Общество

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности – теперь они включены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье.

«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат», - говорится в документе.

Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщала , что самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно, они предназначены для применения под наблюдением врача, поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность он не повлияет, пишет РИА Новости.

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ноябре прошлого года сообщала, что внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов.