Общество

Псковские приставы помогли подготовится к школе оставленным матерью детям

Сотрудники службы судебных приставов по всей Псковской области традиционно в канун Дня знаний навещают подшефные семьи, детские дома и социальные центры, дарят их воспитанникам подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

В преддверии праздника сотрудники отделения Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов посетили многодетную семью из деревни Насва Новосокольнического района.

Людмила Божкова воспитывает своих троих несовершеннолетних детей. У нее есть сестра, которая не выполняет свои алиментные обязательства и не заботится о своих детях. На данный момент сестра Людмилы Божковой находится в исполнительском розыске.

Людмила Божкова взяла под опеку троих детей своей сестры. Это вызвало у сотрудников службы глубокое уважение к её самоотверженности и стремлению создать тепло и уют в семье, несмотря на сложные обстоятельства.

«Сотрудники принесли не только подарки, но и искренние слова поддержки, которые были особенно важны для детей», - рассказали в ведомстве.

Людмила Божкова призналась, что её дети мечтают о нормальной жизни, полной заботы и любви. Несмотря ни на что, она старается воспитывать в детях лучшие качества и дарить им радость.