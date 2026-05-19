Фестиваль «Псковское вече» открылся в филиале университета ФСИН

В Псковском филиале университета ФСИН России торжественно открылся XIX Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

В этом году фестиваль «Псковское вече» объединил более 250 курсантов и студентов Академии МВД Республики Беларусь, Академии ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России, Псковского агротехнического колледжа, Псковского государственного университета, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковского филиала Российской международной академии туризма, Псковского филиала Университета ФСИН России, Университета ФСИН России, филиала Института деловой карьеры в Псковской области.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, приветствуя гостей фестиваля, отметил, что среди них много знакомых лиц, ставших постоянными участниками большого научно-спортивно-творческого недельного марафона, который образовательная организация проводит девятнадцатый раз.

«Фестиваль "Псковское вече" собирает умных талантливых молодых людей, готовых к новым открытиям и свершениям. Желаю всем успешных выступлений, ярких эмоций и новых друзей. Пусть нынешний фестиваль станет праздником для всех его участников!» – сказал Александр Сысоев.

С вокальными и хореографическими номерами перед гостями выступили творческие коллективы образовательной организации.

Фестиваль «Псковское вече» в Псковском филиале Университета ФСИН России будет проходить с 18 по 22 мая. В его программе – научные мероприятия, среди которых – круглые столы, интеллектуальные игры, а также творческие и спортивные мероприятия.